Disney выплатит $10 млн за сбор данных детей на YouTube

По данным комиссии, часть видеоматериалов не была отмечена как детский контент. Это позволило собирать информацию о зрителях младше 13 лет и использовать её для показа таргетированной рекламы. В жалобе отмечается, что действия Disney нарушили американский закон о защите онлайн-приватности детей.

Согласно правилам, все сайты и онлайн-сервисы, ориентированные на детей до 13 лет, обязаны уведомлять родителей о том, какие данные собираются, и получать их согласие.

Судебное соглашение обязывает компанию внедрить специальную систему маркировки, чтобы ролики корректно определялись как детские, если они предназначены для этой аудитории.

В Disney подчеркнули, что претензии касаются не собственных цифровых платформ компании, а только части контента, размещенного на YouTube.