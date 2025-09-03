Приложения
Опубликовано 03 сентября 2025, 19:30
1 мин.

Disney выплатит $10 млн за сбор данных детей на YouTube

FTC обвинила компанию в нарушении закона о приватности
Компания Walt Disney согласилась выплатить $10 миллионов для урегулирования претензий Федеральной торговой комиссии США. Регулятор заявил, что корпорация допустила незаконный сбор персональных данных детей при просмотре видеороликов на YouTube.
По данным комиссии, часть видеоматериалов не была отмечена как детский контент. Это позволило собирать информацию о зрителях младше 13 лет и использовать её для показа таргетированной рекламы. В жалобе отмечается, что действия Disney нарушили американский закон о защите онлайн-приватности детей.

Согласно правилам, все сайты и онлайн-сервисы, ориентированные на детей до 13 лет, обязаны уведомлять родителей о том, какие данные собираются, и получать их согласие.

Судебное соглашение обязывает компанию внедрить специальную систему маркировки, чтобы ролики корректно определялись как детские, если они предназначены для этой аудитории.

В Disney подчеркнули, что претензии касаются не собственных цифровых платформ компании, а только части контента, размещенного на YouTube.

Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак
