Диспетчер задач Windows 11 начнёт точно отображать данные о загрузке процессора

Опубликовано 02 марта 2025, 21:451 мин.
Диспетчер задач Windows 11 начнёт точно отображать данные о загрузке процессораMicrosoft исправила давнюю проблему
По сообщениям портала Windows Latest, в Windows 11 была исправлена проблема с некорректным отображением использования процессора в диспетчере задач.
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Ранее результаты использования CPU на вкладке «Процессы» не сходились с результатами на вкладках «Производительность» и «Пользователи». Это приводило к неправильной интерпретации данных и создавало впечатление о неточности отображения.
Однако в последнее обновление, выпущенное Microsoft, была внесена поправка, которая обеспечивает корректное и одинаковое отображение использования процессора на всех вкладках. Инсайдеры отмечают, что теперь пользователи смогут более точно определить общую загрузку процессора и сравнить ее с использованием отдельных процессов.
«Это исправление в диспетчере задач Windows 11 позволяет более надёжно и точно мониторить производительность системы», — говорится в материале.
Источник:Windows Latest
Автор:Андрей Кадуков
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