Дизайн приложения WhatsApp для Android станет похожим на версию для айфонов

Изменилась навигация, вкладки сместились вниз. Об этом говорят участники программы бета-тестирования WhatsApp. Благодаря обновлению дизайна, что является результатом полной переработки навигации, версия для Android-смартфонов стала похожей на приложение для айфонов.

Нововведение заметили тестировщики бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.23.8.4. Когда именно выйдет обновление, неизвестно, но сообщается, что случится это достаточно скоро.