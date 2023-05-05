Дизайн приложения WhatsApp для Android станет похожим на версию для айфонов

00:43, 05 мая 2023
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Дизайн приложения WhatsApp для Android станет похожим на версию для айфоновОб этом сообщили разработчики
Разработчики WhatsApp по многочисленным просьбам пользователей мессенджера на Android изменили дизайн мобильного приложения, сделав его похожим на версию для iOS.
Изменилась навигация, вкладки сместились вниз. Об этом говорят участники программы бета-тестирования WhatsApp. Благодаря обновлению дизайна, что является результатом полной переработки навигации, версия для Android-смартфонов стала похожей на приложение для айфонов.
Нововведение заметили тестировщики бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.23.8.4. Когда именно выйдет обновление, неизвестно, но сообщается, что случится это достаточно скоро.