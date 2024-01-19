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Приложения
Опубликовано 19 января 2024, 17:15
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DJI разработала интеллектуальное программное обеспечение для 3D-моделирования

И редактирования
Компания DJI представила свою первую интеллектуальное программное обеспечение для 3D-моделирования — SmartModel, обещая, что редактирование моделей станет таким же простым, как ретуширование фотографий.
DJI разработала интеллектуальное программное обеспечение для 3D-моделирования

© Ferra.ru

Программа поддерживает импорт моделей, созданных с помощью DJI SmartMap, без всяких сложностей.

В процессе создания моделей часто возникают проблемы из-за помех, таких как погодные условия, которые могут нарушить видимость плавающих объектов. DJI SmartModel, всего одним щелчком, точно определяет и автоматически выбирает плавающие объекты на протяжении десятков квадратных километров, позволяя одним кликом полностью избавиться от них.

При работе с моделями городского ландшафта алгоритмы искусственного интеллекта от DJI значительно увеличивают эффективность детального редактирования. Будь то удаление сотен автомобилей в пределах одного квадратного километра или определение и выравнивание 3D-автомобилей за один проход, SmartModel упрощает весь процесс.

Программа также обеспечивает возможность ручного выбора области, выравнивания и тонкой настройки. Кроме того, для любых остатков 2D после выравнивания автомобилей инструмент восстановления текстуры автоматически заполняет выбранные области.

Источник:IT Home
Автор:Булат Кармак
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