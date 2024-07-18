Для экономии трафика Microsoft начнёт обновлять Windows 11 «маленькими порциями»

Если раньше накопительные обновления включали в себя обновления уже установленных патчей, то с новой практикой пользовательские устройства будут получать файлы небольшого размера и только с теми компонентами, которых ещё не было. Обновления будут приходить «маленькими порциями». Все обновления автоматические — пользователю ничего не нужно делать.

Новый тип накопительных обновлений будет распространяться на устройства под управлением Windows 11 24H2, Windows Server 2025 и более поздних версий. При этом пользователь при установке таких накопительных обновлений может определить контрольную точку и все апдейты будут приходить в соответствии с настройками.

Как сказано в сообщении на форуме Microsoft, у нового типа обновлений две цели — экономия трафика пользователей и сокращение времени при установке.

«Мы рады ещё больше оптимизировать внедрение непрерывных инноваций в Windows 11 с помощью новых накопительных обновлений checkpoint. Уже в конце 2024 года вы автоматически получите эту оптимизацию на любых устройствах под управлением Windows 11 версии 24H2 или более поздних версий, а также на Windows Server 2025. Для обновления и обеспечения безопасности вашей системы потребуются обновления меньшего размера, более быстрые и устойчивые, при этом от вас не потребуется никаких действий», — сказано в сообщении разработчиков Microsoft.