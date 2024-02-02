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Приложения
Опубликовано 02 февраля 2024, 21:45
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Для гарнитуры Vision Pro появились версии Microsoft Teams и офисного пакета 365

Пользователям будет доступен и Copilot
Microsoft уже 2 февраля выпустит версию своих приложений Teams и офисного пакета 365 для гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro.

Кроме Teams на гарнитуре можно будет запускать Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Loop, OneNote. В документах Word появится режим фокусировки, максимально похожий на режим чтения в версии офисного приложения для ПК. Будет доступен ИИ-ассистент Copilot для помощи в редактировании документов.

К тому же Word получит ленточный интерфейс. А в PowerPoint станет доступно создание презентаций с помощью голосовых команд.

Источник:Microsoft
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Microsoft
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#Word
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#OFFICE 365
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#офисный пакет
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#гарнитура
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#Vision Pro