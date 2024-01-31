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Приложения
Опубликовано 31 января 2024, 06:00
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Для iOS появился Arc Search — браузер с фокусом на поиск с помощью ИИ

Это расширение функционала браузера для компьютеров
Портал The Verge сообщил о выходе iOS-приложения под названием Arc Search — сочетания функционала браузера и поисковой машины с алгоритмами ИИ. Об этом сообщила компания-разработчик The Browser Company.

Arc Search — расширение функционала основного браузера, мобильная версия которого была скорее дополнением в десктопному приложению. Теперь готовится полноценная версия для Windows и вышла мобильная — для iOS.

Важной функцией Arc Search является механизм Browse for me, формирующий по запросу пользователя отдельную страницу с ответами из разных источников с цитированием и ссылками. Все связанные с запросами и ответами ссылки помещаются в раздел Dive Deeper.

Разработчики готовят и систему кроссплатформенной синхронизации под названием Arc Anywhere, благодаря которой часть ИИ-функционала появится на других устройствах и ОС.

Как отмечается, со временем Arc может стать платным продуктом и, возможно, — единственным предложением The Browser Company.

Источник:The Verge
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#браузер
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