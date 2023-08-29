Для компьютеров Apple вышла WhatsApp с поддержкой групповых аудио- и видеозвонков

Приложение было спроектировано так, чтобы быть максимально удобным для пользователей macOS. Оно предлагает интересные функции, такие как перетаскивание файлов в чат и расширенный просмотр истории сообщений.

Скачать его можно с официального сайта WhatsApp. Чуть позже оно появится в магазине приложений App Store. Отметим, что разработчики мессенджера уже давно тестировали данный клиент для macOS.

Данный шаг является частью стратегии компании по адаптации к изменяющейся архитектуре настольных компьютеров.

В 2021 году WhatsApp начал экспериментировать с «многопользовательскими связями к одному аккаунту» — это позволило пользователям получать сообщения на любом из четырёх дополнительных устройств, даже если их телефон не подключен к Интернету.