Для получения функций Apple Intelligence на iPhone придётся встать в очередь

В коде ОС упоминается Graymatter — «список ожидания» ИИ-функционала, который после полноценного развёртывания системы получат пользователи iPhone 15 Pro и выше, а также будущих iPhone 16. Причём Graymatter — кодовое название Apple Intelligence.

То есть речь идёт о некой очереди на получение этих функций, потому что в настоящий момент Graymatter «находится в режиме ограниченного предварительного просмотра». Поэтому обозреватель упомянул два статуса пользователей: «Присоединиться к списку ожидания Graymatter» и «Присоединился к списку ожидания».

Согласно Перрису, Apple планирует представить Apple Intelligence в период бета-тестирования iOS 18 в течение этого лета, поэтому ограниченный предварительный просмотр и список ожидания могут быть использованы как раз в тестовый период. Также это может быть решением на случай багов, с которыми нередко сталкиваются подобные сервисы, — чтобы не перегружать серверы.