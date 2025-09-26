Для получения патчей безопасности Windows в Европе всё равно нужна учётная запись

На такой шаг Microsoft пошла из-за законодательства ЕС. На это повлияла и EuroConsumers, известная организация потребителей в Европе. В письме организации от 22 сентября сообщается, что Microsoft изменила процесс активации расширенных обновлений безопасности для Windows 10, но только для ЕС, в отличие от США и других регионов, где синхронизация настроек с OneDrive является обязательной для бесплатного доступа к ESU.

Но при этом вендор уточнил, что для доступа к ESU в Европе по-прежнему будет требоваться учётная запись Microsoft. Без аккаунта в инфраструктуре компании получать обновления не получится.