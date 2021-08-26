Для тех пользователей, которые откажутся делиться своими данными с Google Картами, отключат часть функций

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Для тех пользователей, которые откажутся делиться своими данными с Google Картами, отключат часть функцийКиберпанк во всей красе
Google с каждым годом становится всё более «голодной» до пользовательских данных. И ярким примером этого стало обновлённое условие использования сервиса Google Карты.
Так, пользователи карт поискового гиганта на iOS и Android столкнулись с тем, что теперь они не смогут использовать режим навигации, если откажутся предоставлять свои данные Google. В числе первых изменения заметили наши коллеги из 9to5Google.
Также те, кто слишком сильно беспокоится о личных данных, лишатся возможности получать голосовые инструкции («Поверните налево», «Едьте прямо 200 метров» и т.д).
В числе того, что Google требует от пользователей для сохранения доступа к функции, можно найти информацию о местоположении по GPS. Представители компании заявили, что всё это необходимо для улучшения работы самого сервиса.