Для тех пользователей, которые откажутся делиться своими данными с Google Картами, отключат часть функций

Также те, кто слишком сильно беспокоится о личных данных, лишатся возможности получать голосовые инструкции («Поверните налево», «Едьте прямо 200 метров» и т.д).

В числе того, что Google требует от пользователей для сохранения доступа к функции, можно найти информацию о местоположении по GPS. Представители компании заявили, что всё это необходимо для улучшения работы самого сервиса.