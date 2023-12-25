Для Telegram вышло новогоднее обновление. Что нового появилось в мессенджере

Так, администраторы Telegram-каналов теперь могут настраивать их внешний вид, устанавливая обои, эмодзи-статусы и логотипы профиля. Это дает им больше возможностей для персонализации и выделения своих каналов среди других.

Кроме того, пользователи получили возможность делать репосты публикаций из сообществ прямо в свои истории. Это позволяет легко делиться интересным контентом с друзьями и подписчиками.

Другое значительное нововведение – возможность дарить подписку Telegram Premium сразу нескольким людям.

Также в обновлении появились новые опции для проведения розыгрышей в каналах, включая возможность добавления собственных призов и публикации списка победителей для обеспечения прозрачности и честности.