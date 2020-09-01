Для TikTok нашли покупателя

Что интересно, журналисты CNBC также заявляют о возможном озвучивании ByteDance имени нового владельца приложения уже сегодня, 1 сентября. Но даже если это и вправду случится так скоро, совсем не факт, что китайской корпорации удастся продать свое самое популярное детище — новый закон Китая об экспорте технологий может помешать данной затее.

Напомним, что в числе последних претендентов на покупку TikTok значились инвестиционные компании General Atlantic и Sequoia Capital в кооперации с Oracle, а также Microsoft, Twitter и Netflix. Причиной же разговоров о покупке американской доли бизнеса ByteDance стал запрет на деятельность видеосервиса в стране из-за угрозы национальной безопасности, которую он представляет — об этом заявил действующий президент США Дональд Трамп.