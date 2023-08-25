Для включения в реестр Минцифры ПО должно поддерживать две отечественные ОС

В частности, чтобы попасть в реестр, придётся свои продукты адаптировать под поддержку как минимум двух отечественных операционных систем. Чтобы при госзакупках у компаний были преимущества в глазах заказчиков, нужно обеспечить поддержку своим ПО российских процессоров. Последнее требование не является обязательным.

На данный момент Минцифры проводит консультации с профильными компаниями. Внести поправки планируется уже в 2023 году, а реализовывать их будут поэтапно с 2024 года.

«Совместимость с отечественным процессором не будет обязательной для включения в реестр, но позволит соответствовать дополнительным требованиям заказчиков», — отметили в министерстве.