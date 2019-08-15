Добровольцы начнут отслеживать изменников в Tinder

Коллин утверждает, что парни неоднократно изменяли ей, что побудило ее бороться с мужчинами, которые причиняют боль другим девушкам. Она решила отнять у мужчин шанс безнаказанно встречаться с другими втайне от любящих их женщин. Сейчас она занимается тем, что ищет потенциальных любителей “сходить налево” через популярное приложение для знакомств Tinder, после чего находит мать, девушку или жену изменника, а затем присылает им доказательства неверности их сына, парня или мужа в виде интимной переписки и тому подобного.

”На дворе 2019 год, и изменникам больше не скрыться”, — уверена Коллин.