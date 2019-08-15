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Сегодня 16:22

Добровольцы начнут отслеживать изменников в Tinder

И сообщать о попытке измены их женам
Американка Эрин Коллин написала в своем блоге, что она занимается тем, что регулярно ищет изменников в интернете и помогает их вторым половинкам разоблачать неверных мужчин. Она мотивирует свои действия тем, что таким образом она помогает подругам по несчастью, так как она сама некоторое время назад оказалась жертвой измены.

Коллин утверждает, что парни неоднократно изменяли ей, что побудило ее бороться с мужчинами, которые причиняют боль другим девушкам. Она решила отнять у мужчин шанс безнаказанно встречаться с другими втайне от любящих их женщин. Сейчас она занимается тем, что ищет потенциальных любителей “сходить налево” через популярное приложение для знакомств Tinder, после чего находит мать, девушку или жену изменника, а затем присылает им доказательства неверности их сына, парня или мужа в виде интимной переписки и тому подобного.

”На дворе 2019 год, и изменникам больше не скрыться”, — уверена Коллин.

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