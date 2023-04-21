Добрые конкуренты: глава мессенджера Snapchat обрадовался возможной блокировке TikTok в США

16:37, 21 апреля 2023
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Добрые конкуренты: глава мессенджера Snapchat обрадовался возможной блокировке TikTok в СШАНо признал опасность возможного прецедента
Сооснователь и гендиректор мессенджера Snapchat и компании Snap Эван Шпигель, выступая на конференции Snap Partner заявил, что их команда была бы рада блокировке китайской соцсети TikTok в США.
При этом Шпигель отметил и обратную сторону блокировки китайского конкурента. По его словам, в случае блокировки TikTok появится опасный правовой прецедент для всех американских соцсетей и мессенджеров. Он также считает, что существуют законные интересы государства в сфере национальной безопасности, которые IT-компании должны уважать.
«Для нас важно быть вдумчивыми и действительно разработать нормативную базу для решения проблем безопасности, особенно в отношении технологий», — подчеркнул глава Snapchat.