Добрые конкуренты: глава мессенджера Snapchat обрадовался возможной блокировке TikTok в США

При этом Шпигель отметил и обратную сторону блокировки китайского конкурента. По его словам, в случае блокировки TikTok появится опасный правовой прецедент для всех американских соцсетей и мессенджеров. Он также считает, что существуют законные интересы государства в сфере национальной безопасности, которые IT-компании должны уважать.

«Для нас важно быть вдумчивыми и действительно разработать нормативную базу для решения проблем безопасности, особенно в отношении технологий», — подчеркнул глава Snapchat.