Документы на авто в России теперь можно показывать QR-кодом со смартфона

Свежий проект является совместной разработкой Госавтоинспекции и Минцифры, сообщается на официальном сайте ГИБДД. При этом водители всё же обязаны возить с собой и оригинальный (бумажный) СТС, так как инициатива всё ещё находится на этапе тестирования.

QR-версия документа доступна в специальном приложении, которое называется «Госуслуги.Авто». Оно доступно как в магазине приложений App Store, так и в Google Play Store.

Напомним, что ранее стало известно о возможности оформить временную регистрацию онлайн через портал госуслуг. Причём такой услугой могут воспользоваться жители всех регионов России.