Документы на авто в России теперь можно показывать QR-кодом со смартфона

Приложения
Сегодня в 18:26
Документы на авто в России теперь можно показывать QR-кодом со смартфонаТехнологии всё теснее проникают в повседневную жизнь
Как стало известно, в России, при участии ГИБДД, начался эксперимент. Во время него водители смогут предъявить инспектору цифровую копию свидетельства о регистрации транспортного средства в виде QR-кода на смартфоне.
Свежий проект является совместной разработкой Госавтоинспекции и Минцифры, сообщается на официальном сайте ГИБДД. При этом водители всё же обязаны возить с собой и оригинальный (бумажный) СТС, так как инициатива всё ещё находится на этапе тестирования.
QR-версия документа доступна в специальном приложении, которое называется «Госуслуги.Авто». Оно доступно как в магазине приложений App Store, так и в Google Play Store.
Напомним, что ранее стало известно о возможности оформить временную регистрацию онлайн через портал госуслуг. Причём такой услугой могут воспользоваться жители всех регионов России.