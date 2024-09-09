Долгожданный ИИ-генератор эмодзи Apple появится лишь в iOS 18.2

Эта задержка коснется таких функций, как приложение Image Playground, которое позволит пользователям создавать изображения по текстовым запросам, и Genmoji — новый инструмент для создания эмодзи на основе тех же запросов.

Новые возможности могли бы стать частью iOS 18.1, которая появится после релиза iPhone 16, но теперь, вероятно, пользователям придется ждать их до декабря.

Задержка связана с тем, что Apple хочет постепенно вводить функции, чтобы провести дополнительные тесты и улучшить их перед массовым запуском.

Помимо этого, интеграция ChatGPT в Siri и другие значимые изменения в голосовом помощнике, по слухам, будут отложены до 2025 года.