Доля Windows 10 снова резко уменьшилась: за месяц — на 5%

За счёт этого растёт доля Windows 11

Аналитическая компания StatCounter отрапортовала о снижении доли Windows 10 с 53,2% до 48,9% — на 5% за месяц. Доля Windows 11 выросла с 43,2% до 48%. Об этом сообщает портал Neowin.