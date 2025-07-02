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Опубликовано 02 июля 2025, 11:15
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Доля Windows 10 снова резко уменьшилась: за месяц — на 5%

За счёт этого растёт доля Windows 11
Аналитическая компания StatCounter отрапортовала о снижении доли Windows 10 с 53,2% до 48,9% — на 5% за месяц. Доля Windows 11 выросла с 43,2% до 48%. Об этом сообщает портал Neowin.
Доля Windows 10 снова резко уменьшилась: за месяц — на 5%
© Freepik.com

Windows 10 и 11 остаются наиболее популярными ОС. Windows 7 пользуется 2% пользователей, XP — 0,4%, Windows 8 — 0,3%. Отмечается, что доля Windows 11 продолжает расти из-за окончания поддержки Windows 10 в октябре. По большому счёту, это единственный фактор.

© Statcounter

«Windows 10 — единственный фактор, способствующий увеличению доли рынка Windows 11», — отмечают обозреватели.

Источник:Neowin
Автор:Андрей Кадуков
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