Доля Windows 11 среди пользователей Microsoft впервые перевалила за 30%

Впервые с октября 2021 года, когда Windows 11 была запущена, в июле 2024 года доля этой ОС достигла 30,83%, что на 7,17% больше, чем в 2023 году (23,66%).

При этом наблюдается спад популярности Windows 10. Так, доля этой ОС в настоящее время составляет 64,99% — на 11% меньше по сравнению с июлем 2023 года, когда уровнь востребованности этой ОС был на отметке 71,14%.

Устаревшие и больше не поддерживаемые Microsoft операционные системы тем не менее всё ещё интересны пользователям. Доля Windows 7, которая всё ещё сохраняет третье место по популярности, составляет 3,04%, Windows 8.1 занимает четвёртое место — 0,42%, Windows XP — пятое место с 0,38%.