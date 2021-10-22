Дональд Трамп объявил о запуске собственной социальной сети

Соцсеть уже готовят к тестированию. Сейчас любой желающий может записаться в лист ожидания, для этого нужно оставить свои имя и фамилию, а также электронную почту. Тестирование с участием приглашённых пользователей начнётся в ноябре 2021 года, а полноценный запуск ресурса запланирован на первый квартал 2022.

Отмечается, что соцсеть называется Truth Social, что переводится как Истина социальная, а соответствующее приложение уже появилось в App Store, где также можно оформить заказ на участие в соцсети. Иконка приложения напоминает Facebook, а описание начинается со слогана «Следуй за истиной».