Дональд Трамп вернёт свой аккаунт в Twitter через суд

Как пишет агентство Bloomberg, Трамп обвинил Twitter в том, что соцсеть заблокировала его аккаунт по политическим причинам, заигрывая с его оппонентами. Политик намерен добиться через суд сначала временного доступа к своей учётной записи, а впоследствии он будет судиться за полное восстановление.

Напомним, Twitter заблокировала учётную запись Дональда Трампа в январе 2021 года с формулировками «в связи с риском дальнейшего подстрекательства к насилию», из-за его обращения к протестующим, которые атаковали Конгресс США 6 января 2021 года.