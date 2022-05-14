Допрыгались: Google ограничит установку приложений из сторонних сайтов в Android 13

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Допрыгались: Google ограничит установку приложений из сторонних сайтов в Android 13А некоторые заблокирует без возможности установки
В Android 13 появилась новая функция безопасности, блокирующая установку на смартфон приложений из неизвестных источников, которые запрашивают доступ к службам специальных возможностей.
Во время установки Android 13 анализирует установочный пакет, и если он скачан не из Google Play и запрашивает доступ к службам специальных возможностей, которые используются для записи звонков, скриншотов, управления сетевыми соединениями без ведома пользователя, сразу предлагает заблокировать приложение.
Причём в некоторых случаях на особо подозрительные для Android приложения могут быть наложены дополнительные ограничения. Тогда приложение установить будет невозможно.