«Дорогой дневник»: Apple выпустит приложение для ведения личных записей на iPhone

По данным инсайдеров, новинка будет по умолчанию установлена на каждый iPhone с iOS 17 на борту. Приложение позволит пользователям вести свой дневник, записывать мысли, планы на день и отслеживать свою активность.

Ожидается, что данный шаг поможет Apple укрепить своё присутствие на рынке технологий для физического и психического здоровья.

Приложение будет иметь доступ к звонкам и сообщениям, что позволит пользователям следить за своим графиком и повседневной активностью. Jurassic будет анализировать поведение владельцев iPhone и оповещать об отклонениях от нормы.

Напомним, что чуть ранее в Сети появилась информация об активной фазе тестирования нового ноутбука Apple — MacBook Air с 15-дюймовым экраном. Устройство получит новейший чип M2.