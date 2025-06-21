Достижение ли это: в Gemini только сейчас появилась функция распознавания музыки

Ранее Gemini рекомендовал использовать сторонние приложения для распознавания музыки. Теперь новый ИИ от Google может определить песню, прослушивая мелодию, которую пользователь играет, поёт или напевает, либо которая звучит рядом.

Но результаты поиска отображаются в приложении Google, а не в чате Gemini. Название песни не сохраняется в истории чата, и его нужно искать в истории поиска Google.