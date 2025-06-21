Достижение ли это: в Gemini только сейчас появилась функция распознавания музыки

Опубликовано 21 июня 2025, 21:001 мин.
Достижение ли это: в Gemini только сейчас появилась функция распознавания музыкиВ Google Assistant она была по умолчанию
Инсайдеры из Android Authority рассказали, что ИИ Google Gemini только сейчас получил функцию, ранее реализованную в «умном» голосовом помощнике Assistant. Речь идёт о поиске и распознании мелодий и песен, звучащих поблизости.
© Ryan Haines / Android Authority
Ранее Gemini рекомендовал использовать сторонние приложения для распознавания музыки. Теперь новый ИИ от Google может определить песню, прослушивая мелодию, которую пользователь играет, поёт или напевает, либо которая звучит рядом.
Но результаты поиска отображаются в приложении Google, а не в чате Gemini. Название песни не сохраняется в истории чата, и его нужно искать в истории поиска Google.