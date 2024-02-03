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Опубликовано 03 февраля 2024, 18:15
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Доступ к экрану смартфона через WhatsApp оказался удобным для мошенников

Они могут воспользоваться такой возможностью
Руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян предупредил об опасности для пользователей одной из функций мессенджера WhatsApp.
Доступ к экрану смартфона через WhatsApp оказался удобным для мошенников

© Ferra.ru

Закарян рассказал, что функцию демонстрации экрана во время видеозвонка в WhatsApp могут использовать мошенники. Они могут воспользоваться методом социальной инженерии и убедить человека слить собственную конфиденциальную информацию, представившись сотрудником правоохранительных органов или представителем банка, либо попросту взломать аккаунт: в мессенджере могут храниться и данные для входа в аккаунт, которые могут считать злоумышленники, и другая персональная информация.

Мошенники, имея доступ к демонстрации экрана смартфона, могут «обнаглеть» и действовать настойчивее. В связи с этим эксперт призвал пользователей не терять бдительность и не давать малознакомым людям информацию о себе. Потому что демонстрировать экран смартфона во время видеозвонка незнакомцу, так же опасно, как пригласить неизвестно кого к себе домой.

«Дело в том, что имея доступ к экрану, мошенник может узнать о пользователе очень много: какими банковскими приложениями он пользуется, в каких магазинах заказывает товары, в каких социальных сетях зарегистрирован. Затем они смогут представиться сотрудниками безопасности банка или взломать аккаунты пользователя», — предупредил Закарян.