Доступ к экрану смартфона через WhatsApp оказался удобным для мошенников

Закарян рассказал, что функцию демонстрации экрана во время видеозвонка в WhatsApp могут использовать мошенники. Они могут воспользоваться методом социальной инженерии и убедить человека слить собственную конфиденциальную информацию, представившись сотрудником правоохранительных органов или представителем банка, либо попросту взломать аккаунт: в мессенджере могут храниться и данные для входа в аккаунт, которые могут считать злоумышленники, и другая персональная информация.

Мошенники, имея доступ к демонстрации экрана смартфона, могут «обнаглеть» и действовать настойчивее. В связи с этим эксперт призвал пользователей не терять бдительность и не давать малознакомым людям информацию о себе. Потому что демонстрировать экран смартфона во время видеозвонка незнакомцу, так же опасно, как пригласить неизвестно кого к себе домой.

«Дело в том, что имея доступ к экрану, мошенник может узнать о пользователе очень много: какими банковскими приложениями он пользуется, в каких магазинах заказывает товары, в каких социальных сетях зарегистрирован. Затем они смогут представиться сотрудниками безопасности банка или взломать аккаунты пользователя», — предупредил Закарян.