DuckDuckGo выпустила расширение для браузера Chrome, блокирующее рекламные технологии Google

Расширение позволяет либо блокировать эти технологии рекламного трекинга, которые Google позиционирует как составляющие песочницы конфиденциальности в Chrome, либо просто отключить настройку «Песочница конфиденциальности» в браузере.

Функция Privacy Sandbox, добавленная Google в свой браузер, является альтернативным методом отслеживания и таргетинга пользователей для онлайн-рекламы. Компания утверждает, что технологии ориентиованы на конфиденциальность, однако многие защитники приватности и регулирующие органы оценили эту инициативу критически, в том числе и DuckDuckGo.

Важным обновлением расширения DuckDuckGo стала борьба с Google FLEDGE, или First Locally-Executed Decision over Groups Experiment, — новым методом ретаргетинга рекламы. Ещё этот метод называют неприятной рекламой, которая преследует пользователей, где бы они ни находились в интернете.