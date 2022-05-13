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DuckDuckGo выпустила расширение для браузера Chrome, блокирующее рекламные технологии Google

Для защиты конфиденциальности пользоателя
Поисковая система DuckDucko сообщила об обновлении своего расширения для браузеров Chrome. Были обновлены алгоритмы, защищающие пользователей от двух новых рекламных технологий Google: Topics и FLEDGE.
DuckDuckGo выпустила расширение для браузера Chrome, блокирующее рекламные технологии Google

Расширение позволяет либо блокировать эти технологии рекламного трекинга, которые Google позиционирует как составляющие песочницы конфиденциальности в Chrome, либо просто отключить настройку «Песочница конфиденциальности» в браузере.

Функция Privacy Sandbox, добавленная Google в свой браузер, является альтернативным методом отслеживания и таргетинга пользователей для онлайн-рекламы. Компания утверждает, что технологии ориентиованы на конфиденциальность, однако многие защитники приватности и регулирующие органы оценили эту инициативу критически, в том числе и DuckDuckGo.

Важным обновлением расширения DuckDuckGo стала борьба с Google FLEDGE, или First Locally-Executed Decision over Groups Experiment, — новым методом ретаргетинга рекламы. Ещё этот метод называют неприятной рекламой, которая преследует пользователей, где бы они ни находились в интернете.

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