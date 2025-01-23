Дуров анонсировал появление в Telegram возможности отправлять NFT-подарки

Опубликовано 23 января 2025, 01:021 мин.
Дуров анонсировал появление в Telegram возможности отправлять NFT-подаркиФункция набирает популярность
Владелец Telegram Павел Дуров посетил во Франции мероприятие Tonkeeper Talks, в ходе которого ответил на несколько вопросов, в частности, о новых функциях мессенджера. По словам Дурова, скоро пользователи смогут отправлять NFT-подарки.
Отвечая на вопросы участников мероприятия, Дуров отметил, что наблюдается «взрывная популярность» функции подарков и растёт число отправленных «изделий».
Точную дату запуска функции подарков Дуров не назвал, однако подчеркнул, что она появится в ближайшее время. Отправлять подарки можно будет в блокчейн TON. К тому же появится «интерактивная витрина», где можно будет размещать NFT-элементы.