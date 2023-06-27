Дуров анонсировал Сторис в Telegram

Функция «Истории» позволит делиться яркими моментами, которые будут доступны в течение определённого времени — от 6 до 48 часов.

Для обеспечения конфиденциальности, Telegram предоставит базовые настройки приватности, позволяющие выбирать, кто может просматривать «Истории». Кроме того, интерфейс раздела будет компактным, чтобы не отвлекать от основного контента.

Сообщается, что у пользователей также будет возможность скрывать «Истории» от определённых людей. Важной станет возможность добавлять субтитры к видеороликам или подписи к фотографиям.

Похожим на приложение BeReal образом, Telegram поддержит использование обеих камер — передней и задней — для создания контента одновременно.

Павел Дуров отметил, что даже скептики внутри команды разработчиков мессенджера, после внутреннего тестирования «Историй», оценили эту функцию и теперь считают её неотъемлемой частью платформы.

Новая возможность станет доступна уже в начале июля.