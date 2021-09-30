Дуров объяснил, по какому принципу цензурируется информация в Telegram

Как отмечает источник, к опросу были прикреплены комментарии, к которым ночью, для полноценной дискуссии с пользователями, подключился и сам Павел. Ему было задано множество вопросов, которые предсказуемо касались блокировки бота «Умного голосования», канала Владислава Позднякова «Мужское государство» и множество других вопросов, связанных с функциональностью мессенджера.

В отношении цензуры Дуров отвечал лаконично и предметно. Само собой, его пытались уличить в измене принципам свободы и поймать на словах о блокировке «УГ». По существу, все вопросы о цензуре свелись к тому, почему Павел всё же пошёл на блокировку бота, но до сих пор не заблокировал «Мужское государство».

По словам Дурова, мессенджер пошёл на блокировку бота «Умного голосования» из-за продолжающейся агитации в «дни тишины». Как отметил Павел, к этому решению он пришёл, потому, что появилось требование Роскомнадзора, Apple и Google — после участия в комиссии по гос.суверенитету — начали исполнять требования власти, и к таким же выводам пришла команда юристов Telegram. При этом Дуров подчеркнул, спросив у пользователя, с которым дискутировал на тему выборов, что лучше — «блокировка бота «Умного голосования» или блокировка всего Telegram?».

Также Дуров рассказал, что сейчас Telegram во многом зависит от сторов Apple и Google. К примеру, вот выдержка из комментария, в котором пользователь спрашивал, будет ли Telegram блокировать каналы оппозиции. Ответ Павла: «Но да, если Apple и Google решат, что они должны быть заблокированы на устройствах с iOS и Android, они будут сразу же заблокированы».

Касательно «Мужского государства» Дуров высказался, что команда юристов пока не видит причин для блокировки этого канала. И что «в связи с ним также в настоящее время нет риска блокировки Telegram, что серьёзно отличает эту ситуацию от ситуации с ботом УГ».

*бот связан с приложением «Навальный», которое российские власти связывают со структурами Навального, признанными экстремистскими организациями