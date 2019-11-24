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Дуров объяснил сбой в работе Telegram бурным ростом мессенджера
И звучит это в целом более, чем логично
Основатель Telegram Павел Дуров в своем официальном обращении рассказал о том, что количество пользователей разработанного им и его командой мессенджера ежегодно увеличивается примерно в полтора раза.
”Показатель DAU (Daily Active Users, что в означает общее количество активных пользователей приложения в течение суток) продолжает расти ежегодно примерно на 50%. К сожалению, этот чрезвычайный рост по-прежнему сопровождается некоторыми трудностями”, - написал Павел Дуров в посте, опубликованном в его официальном Telegram-канале.
Стоит напомнить, что в своем обращении создатель мессенджера также извинился перед пользователями за сбой, который был зафиксирован 22 ноября. Что интересно, проблемы в функционировании Telegram случились буквально через считанные дни после того, как Дуров призвал пользователей удалить со своих устройств WhatsApp.