Дуров объяснил сбой в работе Telegram бурным ростом мессенджера

”Показатель DAU (Daily Active Users, что в означает общее количество активных пользователей приложения в течение суток) продолжает расти ежегодно примерно на 50%. К сожалению, этот чрезвычайный рост по-прежнему сопровождается некоторыми трудностями”, - написал Павел Дуров в посте, опубликованном в его официальном Telegram-канале.

Стоит напомнить, что в своем обращении создатель мессенджера также извинился перед пользователями за сбой, который был зафиксирован 22 ноября. Что интересно, проблемы в функционировании Telegram случились буквально через считанные дни после того, как Дуров призвал пользователей удалить со своих устройств WhatsApp.