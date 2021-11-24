Дуров отключит рекламу, но лишь в Telegram-каналах чиновников

Но что интереснее, Дуров решил отключить её у части Telegram-каналов. При этом речь идёт лишь о тех из них, которые принадлежат чиновникам и различным государственным ведомствам.

Своё заявление основатель платформы сделал после того, как в Telegram-канале ФСИН появились посты с рекламой ресурсов о криптовалютах.

Отметим, что точно так же ранее Павел Дуров заявлял и о том, что в его мессенджере никогда не будет рекламы. А затем, как ни в чём не бывало, объявил о внедрении рекламной платформы внутри Telegram.

Как долго продержится слово миллиардера на этот раз — время покажет.