Дуров отключит рекламу, но лишь в Telegram-каналах чиновников

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Дуров отключит рекламу, но лишь в Telegram-каналах чиновниковА также госорганов
Некоторое время назад в Telegram появилась встроенная реклама. Часть пользователей приняла её спокойно, а часть — возмутилась её наличию.
Но что интереснее, Дуров решил отключить её у части Telegram-каналов. При этом речь идёт лишь о тех из них, которые принадлежат чиновникам и различным государственным ведомствам.
Своё заявление основатель платформы сделал после того, как в Telegram-канале ФСИН появились посты с рекламой ресурсов о криптовалютах.
Отметим, что точно так же ранее Павел Дуров заявлял и о том, что в его мессенджере никогда не будет рекламы. А затем, как ни в чём не бывало, объявил о внедрении рекламной платформы внутри Telegram.
Как долго продержится слово миллиардера на этот раз — время покажет.
Источник: CNews