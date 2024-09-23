Дуров предупредил, что Telegram выдаст личные данные пользователей по запросу государства

Опубликовано 23 сентября 2024, 17:541 мин.
Дуров предупредил, что Telegram выдаст личные данные пользователей по запросу государстваНо «только по обоснованным претензиям»
Павел Дуров, основатель Telegram, заявил, что платформа готова выдавать личные данные пользователей по запросу государственных органов в случае нарушения правил.
Это касается IP-адресов и номеров телефонов тех, кто использует Telegram для продажи незаконных товаров и нарушает условия использования платформы.
Дуров отметил, что в последнее время команда модераторов при помощи ИИ значительно улучшила безопасность поиска на платформе, устраняя контент, нарушающий правила.
Теперь в условиях использования сервиса четко прописано, что при наличии законных требований от властей, Telegram будет передавать информацию о пользователях, нарушающих закон.
По словам Дурова, все эти меры направлены на предотвращение злоупотреблений платформой и повышение ее безопасности для почти миллиарда пользователей.