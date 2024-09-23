Дуров предупредил, что Telegram выдаст личные данные пользователей по запросу государства

Это касается IP-адресов и номеров телефонов тех, кто использует Telegram для продажи незаконных товаров и нарушает условия использования платформы.

Дуров отметил, что в последнее время команда модераторов при помощи ИИ значительно улучшила безопасность поиска на платформе, устраняя контент, нарушающий правила.

Теперь в условиях использования сервиса четко прописано, что при наличии законных требований от властей, Telegram будет передавать информацию о пользователях, нарушающих закон.

По словам Дурова, все эти меры направлены на предотвращение злоупотреблений платформой и повышение ее безопасности для почти миллиарда пользователей.