Дуров предупредил о выходе рекламы в Telegram

По его словам, реклама будет публиковаться лишь в больших каналах, которые и без того постят рекламу. Так, ожидать ее в списке чатов, беседах или группах — не стоит. Дуров также заверил, что для демонстрации рекламы персональные данные пользователей использоваться не будут.

Еще одним показателем того, что большинство пользователей не заметят появление рекламы в мессенджере, стало заявление о том, что рекламные сообщения будут ненавязчивыми. В частности, они будут в формате коротких текстов, без внешних ссылок или изображений.