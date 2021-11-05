Дуров предупредил о выходе рекламы в Telegram

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Дуров предупредил о выходе рекламы в TelegramНо ее не заметят большинство пользователей
Основатель Telegram Павел Дуров объявил на своем официальном канале о том, что в скором времени в каналах Telegram впервые начнут публиковаться официальные рекламные сообщения. В то же время он пообещал, что большинство пользователей не заметят разницы.
По его словам, реклама будет публиковаться лишь в больших каналах, которые и без того постят рекламу. Так, ожидать ее в списке чатов, беседах или группах — не стоит. Дуров также заверил, что для демонстрации рекламы персональные данные пользователей использоваться не будут.
Еще одним показателем того, что большинство пользователей не заметят появление рекламы в мессенджере, стало заявление о том, что рекламные сообщения будут ненавязчивыми. В частности, они будут в формате коротких текстов, без внешних ссылок или изображений.
Источник: Официальный TG-канал Павла Дурова