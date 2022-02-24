Дуров: сбои в Telegram происходят из-за ситуации на Украине

При этом Дуров отметил, что команда мессенджера делает всё возможное, чтобы приложение работало стабильно, а также сохраняло высокую скорость отправки и получения сообщений.

Напомним, что первые сообщения о проблемах в работе Telegram стали появляться в районе 10-11 часов утра по московскому времени.