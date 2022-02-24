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Дуров: сбои в Telegram происходят из-за ситуации на Украине

Команда сервиса делает всё, чтобы стабилизировать её работу
Сегодня, 24 февраля, в течение большей части дня европейские пользователи Telegram сталкиваются со сбоями в работе мессенджера. Происходящее достигло таких масштабов, что с объяснением выступил основатель сервиса Павел Дуров.
Дуров: сбои в Telegram происходят из-за ситуации на Украине

По словам предпринимателя, случившееся связано с вооружённым конфликтом на Украине.

Из-за сегодняшних событий европейский кластер Telegram столкнулся с беспрецедентной нагрузкой. В результате некоторые пользователи могут наблюдать периодические краткосрочные перебои в работе ряда сервисов Telegram.

Павел Дуров

При этом Дуров отметил, что команда мессенджера делает всё возможное, чтобы приложение работало стабильно, а также сохраняло высокую скорость отправки и получения сообщений.

Напомним, что первые сообщения о проблемах в работе Telegram стали появляться в районе 10-11 часов утра по московскому времени.

Источник: РБК
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