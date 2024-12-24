Дуров: Telegram впервые за 11 лет существования стал прибыльным

В 2024 году доход компании превысил $1 млрд, а количество подписчиков Telegram Premium утроилось, достигнув 12 млн.

Рекордной стала и реклама, которая принесла многократный рост доходов. По итогам года у компании более $500 млн в запасе наличных средств (без учета криптоактивов).

С момента запуска монетизации три года назад, Telegram активно развивает новые направления, такие как подарки, партнёрская платформа, мини-приложения и Telegram Business.

Эти инициативы доказали, что социальные платформы могут быть финансово устойчивыми, оставаясь независимыми и уважая права пользователей.

Павел Дуров отметил, что главная цель компании — сохранить независимость и приоритет пользователей, обеспечивая устойчивое развитие платформы.