Дуров: Telegram впервые за 11 лет существования стал прибыльным

Опубликовано 24 декабря 2024, 08:231 мин.
Дуров: Telegram впервые за 11 лет существования стал прибыльнымПорадуемся же за Павла Валерьевича
Telegram впервые за 11 лет своего существования стал прибыльным.
В 2024 году доход компании превысил $1 млрд, а количество подписчиков Telegram Premium утроилось, достигнув 12 млн.
Рекордной стала и реклама, которая принесла многократный рост доходов. По итогам года у компании более $500 млн в запасе наличных средств (без учета криптоактивов).
С момента запуска монетизации три года назад, Telegram активно развивает новые направления, такие как подарки, партнёрская платформа, мини-приложения и Telegram Business.
Эти инициативы доказали, что социальные платформы могут быть финансово устойчивыми, оставаясь независимыми и уважая права пользователей.
Павел Дуров отметил, что главная цель компании — сохранить независимость и приоритет пользователей, обеспечивая устойчивое развитие платформы.