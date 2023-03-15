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21:13, 15 марта 2023
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Дуров в восторге: Telegram стал в три раза популярнее после начала спецоперации на Украине

Есть успехи и у российских соцсетей

Глава Минцифры Максут Шадаев рассказал об успехах российских социальных сетей и мессенджеров.

Дуров в восторге: Telegram стал в три раза популярнее после начала спецоперации на Украине

Фото: Unsplash.com

По словам главы ведомства, значимый рост показал Telegram — трафик мессенджера вырос в 3 раза. Также выросла аудитория у соцсетей ВКонтакте и «Одноклассники». Но отечественный видеохостинг RuTube не продемонстрировал каких-либо существенных цифр.

При этом Шадаев отметил, что пользовательское видео активно развивается именно во ВКонтакте.

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