Дуров в восторге: Telegram стал в три раза популярнее после начала спецоперации на Украине

По словам главы ведомства, значимый рост показал Telegram — трафик мессенджера вырос в 3 раза. Также выросла аудитория у соцсетей ВКонтакте и «Одноклассники». Но отечественный видеохостинг RuTube не продемонстрировал каких-либо существенных цифр.

При этом Шадаев отметил, что пользовательское видео активно развивается именно во ВКонтакте.