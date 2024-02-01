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Приложения
Опубликовано 01 февраля 2024, 17:15
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Движок Unity открыли для разработки приложений под Apple Vision Pro

Завершилось полугодовое бета-тестирование
Разработчики игрового движка Unity сообщили о завершении бета-тестирования, длившегося полгода, и открытии своего продукта для всех, кто будет создавать приложения для гарнитуры Apple Vision Pro.
Движок Unity открыли для разработки приложений под Apple Vision Pro

© Apple

Как только в июле 2023 года Apple представила свою гарнитуру смешанной реальности, компания Unity Technologies объявила о начале беты поддержки операционной системы visionOS, на которой работает гарнитура. Поддержка была нацелена на разработчиков игр и других приложений, в частности, на создание приложений для новой гарнитуры Apple.

Разработчики подключались к подписке Unity Pro, Enterprise и Industry и могли принять участие в бета-тестировании версии движка Unity под visionOS и аппаратное обеспечение.

«Теперь вы можете использовать привычные рабочие процессы Unity, надёжные инструменты XR и кроссплатформенную совместимость для создания захватывающих пространственных эффектов для совершенно новой экосистемы на Apple Vision Pro. Тысячи разработчиков по всему миру приняли участие в нашей бета-программе, тесно сотрудничая с нашими инженерными командами и щедро делясь знаниями, чтобы создать сообщество, готовое к новой эре пространственных вычислений», — сказано сообщении компании.

Источник:AI
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Apple
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#Vision Pro
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#гарнитура
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#UNITY
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#разработка
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#приложения