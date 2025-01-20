EA отключит ненавистный многими лаунчер Origin уже 17 апреля 2025 года

Вместо него пользователям предлагается перейти на новое приложение EA, которое уже доступно для загрузки.

Закрытие Origin связано с прекращением Microsoft поддержки 32-битного программного обеспечения. Новое приложение EA требует 64-битную версию Windows 10 или Windows 11.

Для тех, чьи устройства не соответствуют этим требованиям, могут возникнуть сложности, особенно если системы не поддерживают TPM 2.0, необходимый для установки Windows 11.

Пользователи, которые обновят свои устройства до Windows 11, смогут беспрепятственно перенести аккаунт и библиотеку игр в приложение EA. При этом игры с поддержкой облачных сохранений сохранят прогресс автоматически, а для остальных потребуется ручной перенос данных.