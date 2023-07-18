Эка зацепило: на Авито и в Telegram появились «регистраторы» в Tinder

Стоимость услуги — 1,5-2 тысячи рублей. Российских пользователей регистрируют на зарубежные номера телефонов. Один из «регистраторов» объяснил это тем, что зарубежные операторы не отправляют SMS-сообщения на местные номера.

По словам другого «подрядчика», в среднем его услугой пользуются около 15 россиян в неделю.