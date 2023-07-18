Эка зацепило: на Авито и в Telegram появились «регистраторы» в Tinder

16:32, 18 июля 2023
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Эка зацепило: на Авито и в Telegram появились «регистраторы» в TinderИ люди пользуются такой услугой
После того, как из России ушёл сервис знакомств Tinder, на Авито и в Telegram появились «специалисты по регистрации» на платформе.
Стоимость услуги — 1,5-2 тысячи рублей. Российских пользователей регистрируют на зарубежные номера телефонов. Один из «регистраторов» объяснил это тем, что зарубежные операторы не отправляют SMS-сообщения на местные номера.
По словам другого «подрядчика», в среднем его услугой пользуются около 15 россиян в неделю.