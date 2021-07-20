Экс-разработчики WhatsApp выпустили собственный мессенджер защищённый от рекламы

Приложения
Сегодня в 12:28
Экс-разработчики WhatsApp выпустили собственный мессенджер защищённый от рекламыХотя в теории проект имеет все шансы стать полноценной соцсетью
Как стало известно, бывшие разработчики WhatsApp создали собственное приложение для общения — HalloApp. Оно уже доступно в магазинах Google Play и App Store.
Главными фишками новинки являются сквозное шифрование и отсутствие какой-либо рекламы, пишет The Verge. При этом для того, чтобы начать чат с каким-либо пользователем, необходимо узнать его номер телефона. Это, к слову, создаёт дополнительный уровень защиты приватности.
Что интересно, приложение намерено стать не просто обыкновенным мессенджером — ожидается, что HelloApp будет использоваться в качестве полноценной соцсети для друзей.
В числе сооснователей новой компании отметился Нирадж Арора — до 2018 года один из топ-менеджеров WhatsApp, который принимал участие в обсуждении сделки с Facebook.