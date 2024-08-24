Экс-сотрудник Apple предупредил о замедлении старых iPhone после установки iOS 18

Apple позиционирует iOS 18 как новое поколение ПО для смартфонов. Это, в том числе объясняется наличием в новой версии ОС искусственного интеллекта. Однако это ПО не предназначено для устаревших айфонов, среди которых iPhone 13, iPhone 12 и iPhone 11. По словам Моргана, в целом к устаревшим относятся все модели, выпущенные более трёх лет назад.

Но если какие-то ИИ-функции всё же удастся запустить на моделях этих серий, то на iPhone X и предыдущих поколениях ИИ точно не будет.

«Если у вас есть старое устройство, и вы думаете, что я просто хочу получить новейшее устройство, это здорово. Но вы будете замедлять работу своего телефона. Может и не поначалу, но со временем. Эти обновления не предназначены для телефонов, которые в настоящее время уже выпущены», — рассказал экс-сотрудник Apple.