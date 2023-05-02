Эксклюзивный для macOS браузер Safari оказался вторым по популярности на планете

Эксклюзивный для macOS браузер Safari оказался вторым по популярности на планетеОбойдя Edge, предустановленный в Windows-компьютерах
Браузер Safari вернул себе второе место в рейтинге самых популярных веб-браузеров в мире. Эксклюзив macOS смог опередить Microsoft Edge.
По данным Statcounter, на долю Safari приходится 11,87% от всего рынка браузеров. При этом лидеру списка, Google Chrome, принадлежат впечатляющие 66,13%.
По сравнению с данными 2022 года, доля Safari выросла более чем на 2%, в то время как доля Microsoft Edge выросла только на 1%.
Сам рейтинг выглядит следующим образом:
- Google Chrome: 66,13%
- Safari: 11,87%
- Microsoft Edge: 11%
- Firefox: 5,65%
- Opera: 3,09%
- Internet Explorer: 0,55%
Отметим, что с выходом macOS Ventura, Apple добавила ряд новых функций в Safari, включая уведомления, группы вкладок, редактирование надёжных паролей, улучшенный CSS и Passkeys.
Microsoft, в свою очередь, активно развивает интеллектуальные функции для своего браузера Edge. Компания интегрировала поисковую систему Bing с ChatGPT и популярным генератором изображений DALL-E.