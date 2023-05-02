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11:06, 02 мая 2023
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Эксклюзивный для macOS браузер Safari оказался вторым по популярности на планете

Обойдя Edge, предустановленный в Windows-компьютерах

Браузер Safari вернул себе второе место в рейтинге самых популярных веб-браузеров в мире. Эксклюзив macOS смог опередить Microsoft Edge.

По данным Statcounter, на долю Safari приходится 11,87% от всего рынка браузеров. При этом лидеру списка, Google Chrome, принадлежат впечатляющие 66,13%.

По сравнению с данными 2022 года, доля Safari выросла более чем на 2%, в то время как доля Microsoft Edge выросла только на 1%.

Сам рейтинг выглядит следующим образом:

  1. Google Chrome: 66,13%
  2. Safari: 11,87%
  3. Microsoft Edge: 11%
  4. Firefox: 5,65%
  5. Opera: 3,09%
  6. Internet Explorer: 0,55%

Отметим, что с выходом macOS Ventura, Apple добавила ряд новых функций в Safari, включая уведомления, группы вкладок, редактирование надёжных паролей, улучшенный CSS и Passkeys.

Microsoft, в свою очередь, активно развивает интеллектуальные функции для своего браузера Edge. Компания интегрировала поисковую систему Bing с ChatGPT и популярным генератором изображений DALL-E.

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