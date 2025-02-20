Эксперт назвал антивирус необходимым для защиты от банковского трояна SpyNote

Телеканал 360 сообщает, что SpyNote — вирус-троян, маскирующийся под легитимные приложения, позволяющий злоумышленникам шпионить за устройствами пользователей, перехватывать пароли и сообщения, прежде чем владелец смартфона откроет банковское приложение и переведёт деньги. SpyNote часто проникает на устройства с помощью схем «смишинга», которые сочетают в себе SMS- и фишинговые атаки, чтобы обманом заставить пользователей загрузить, казалось бы, безопасные приложения. Получив доступ, вирус может распоряжаться средствами со счетов жертвы.

Набиуллина заявила, что некоторые финансовые учреждения уже внедрили эффективные меры защиты от этих атак, а другие планируют сделать это до конца марта.

Эксперт по информационной безопасности, директор и партнёр компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов прокомментировал информацию о SpyNote. По его словам, заметить работу трояна на смартфоне самостоятельно не получится, поэтому единственный инструмент, который может помочь, — антивирус.

«В том-то их и уникальность, что они незаметны. Вы не видите, что у вас орудует вирус. Самый хороший метод защиты — это антивирус. А вот человек на глаз его увидеть не сможет», — подчеркнул эксперт.