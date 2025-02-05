Эксперт назвал неизвестные APK-файлы главной угрозой для Android

Распространяются вредоносы через бесплатные установочные APK-файлы, в которых вирусы маскируются под какие-либо легитимные и нужные пользователям приложения для Android. Кроме того, перечисленные вредоносы маскируются под фотографии, видео, а также приложения для отслеживания посылок.

Шейкин прокомментировал информацию «Лаборатории Касперского», акцентируя внимание на опасности установки APK-файлов из неизвестных, а потому ненадёжных источников. Сенатор предупредил, что троян NFCGate разработан для кражи информации о платёжных картах, Mamont — для перехвата SMS-кодов, высылаемых на смартфон для входа в банк и подобные приложения.

Злоумышленники также используют фейковые онлайн-магазины для распространения вредоносов. Сейчас значительно увеличилось количество атак с применением NFCGate и Mamont.