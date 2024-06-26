Эксперт назвал Telegram более популярным у хакеров, чем даркнет

По словам эксперта, злоумышленники предпочитают Telegram прежде всего из-за громкой аудитории — порядка 900 млн активных пользователей в месяц. К тому же этот мессенджер имеет статус надёжного и безопасного сервиса, на чём хакеры тоже делают акцент.

Это позволяет им находить доверчивых пользователей, не задумывающихся о своей безопасности. С такими людьми вступают в общение со всеми вытекающими для потенциальных жертв в случае успеха.

Меньшей популярностью у хакеров пользуются Tox, Jabber и Discord.

«С 1 января по 24 июня 2024 года для общения злоумышленники чаще всего использовали Telegram и личные сообщения на форумах. За этот период было зафиксировано более 66 000 упоминаний Telegram и более 22 000 упоминаний личных сообщений на форумах для связи», — уточнил Кирюшкин.