Эксперт назвал три способа воровства данных банковских карт мошенниками в России

По словам эксперта, существуют три основных способа кражи личных данных. Первый и самый простой — банальный «слив» данных карты мошенникам. То есть сотрудник торговой точки или любой другой организации может просто продать тем же хакерам или другим преступникам данные клиентов, хранящиеся в незашифрованном виде. Для дальнейшей кражи денег или шантажа. Второй способ — перехват транзакций на сайтах, в терминалах, интернет-магазинах, где нет подтверждения платежа. И третий способ — взлом систем хранения данных. Но в банках эти данные, как правило, хорошо защищены, поэтому такой способ не популярен среди преступников.

Эксперт подчеркнул, что даже двухфакторная аутентификация не гарантирует безопасности: хакерам часто хватает данных карты, а подтверждение платежа или другой операции они просто умеют обходить. По словам Ульянова, чтобы защититься, нужно просто никому не раскрывать данные, не оставлять фото карт на незнакомых сайтах, соцсетях, в мессенджерах, и проводить операции только в надёжных местах.