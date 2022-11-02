Эксперт объяснил, чем опасны программы для перехвата банковских SMS

Лукацкий отметил, что распознать зловред, замаскированный под легитимное приложение на самом деле не так сложно: если программа имеет функции, не предусмотренные пользователем при установке, такое приложение можно считать вредоносным. Самыми опасными являются такие вирусы, которые предназначены для слежки за пользователем на компьютерах, смартфонах. Такое ПО удаляет данные или собирает их, либо шифрует и пересылает своему оператору.

Особенно опасны вирусы, перехватывающее одноразовые банковские коды в смс, логины и пароли к онлайн-банкингу и к другим сервисам. Они могут быть предназначены также для доступа к личной информации пользователя устройства — к почте, фотографиям и видео. Такие приложения не просто крадут данные, а могут передавать информацию о всех транзакциях пользователя.

«Обычно вредоносной программой называют вирус или иного плана ПО, созданное специально для того, чтобы выполнять вредоносные функции. Такое ПО подсаживается на компьютеры или смартфоны, а затем или удаляет данные, или собирает, шифрует их и пересылает своему владельцу. Основные и самые популярные вредоносные программы могут перехватывать одноразовые банковские коды, логины и пароли к интернет-банкингу и к другим сервисам. Они могут быть предназначены также для доступа к личной информации пользователя устройства — к почте, фотографиям и видео. Бывают программы, которые просто отслеживают посещаемые в интернете ресурсы для продажи этих данных рекламодателям, которые затем делают более фокусную рекламу для пользователя, на чьём устройстве установлено это ПО», — рассказал эксперт.