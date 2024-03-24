Эксперт объяснил, как защитить свои пароли на смартфонах и компьютерах от утечки

По его словам, для этого лучше всего использовать программы для доступа ко всем паролям на устройстве. Такое приложение позволяет создать единый мастер-пароль, обеспечивающий безопасный доступ ко всем остальным паролям, то есть помнить нужно только один пароль. Такая технология применяется в менеджерах паролей и некоторых браузерах.

Геллер отметил, что подобные сервисы реализованы на Windows и macOS. Но если пользователь не использует подобные решения, тогда следует придумывать сложные пароли, состоящие из различных символов, букв и цифр, и везде, где можно, включать двухфакторную аутентификацию.

«Лучше всего использовать программы доступа к паролям, когда пользователю достаточно знать один пароль, чтобы получить доступ ко всем паролям. На Windows и MacOS есть подобные сервисы», — отметил IT-эксперт.