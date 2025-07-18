Это может привести к тому, что модель будет поддерживать деструктивное поведение или избегать сложных тем, формируя у пользователя искажённое представление о ситуации.

Главная угроза, по мнению эксперта, не в самой эмпатии, а в отсутствии чётких механизмов регулирования её проявления. Поэтому вместе с обучением моделей эмоциональному отклику, необходимо развивать системы безопасности и устойчивости к манипуляциям. Эмпатия должна работать на пользу пользователя, а не на усугубление его проблем.